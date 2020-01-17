2020-01-17T05:24:26+03:00
Политика

Путин: Россия исполняет все решения ЕСПЧ, даже неправовые

Об этом президент сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в КонституциюПрезидент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в КонституциюФото: REUTERS
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На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), даже если они носят явно неправовой характер.

По словам главы государства, «у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны», иногда и Европейский суд пытается вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. При этом Владимир Путин назвал перебором различные толкования законодательства, «которые навязывают со стороны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России, в частности, заявил о необходимости внести изменения в Конституцию: Основной закон страны должен иметь приоритет над над всеми международными договорами. Кроме того, глава государства предложил запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство.

Путин о проекте поправок в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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