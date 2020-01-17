2020-01-17T09:54:15+03:00
Происшествия

«Бог Кузя» и последователи выманили у россиян 15 миллионов рублей

Полицейские задержали соучастников организатора банды-мошенников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Андрей Попов, он же "Бог Кузя" ФОТО Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАССАндрей Попов, он же "Бог Кузя" ФОТО Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС
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В Москве полицейские задержали соучастников афериста, который называл себя «бог Кузя». Банда действовала в столице с 2007 по 2015 годы. Они заманивали в свои ряды людей и под видом совершения обрядов, выманивали у них деньги, которые якобы предназначались для строительства храма.

- В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших,- сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

В июне 2018 года лидер банды и три его соучастника были задержаны. Поиском остальных полицейские занялись совместно с ФСБ. 17 января в ведомстве сообщили о задержании еще семерых, все мошенники находились в федеральном розыске. Материалы дела в их отношении были выделены в отдельное производство.

Четверо фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Ранее на суде организатор банды не признал себя виновным в создании секты.

В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».

В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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