«Бог Кузя» и последователи выманили у россиян 15 миллионов рублей
В Москве полицейские задержали соучастников афериста, который называл себя «бог Кузя». Банда действовала в столице с 2007 по 2015 годы. Они заманивали в свои ряды людей и под видом совершения обрядов, выманивали у них деньги, которые якобы предназначались для строительства храма.
- В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших,- сообщили в пресс-службе МВД по Москве.
В июне 2018 года лидер банды и три его соучастника были задержаны. Поиском остальных полицейские занялись совместно с ФСБ. 17 января в ведомстве сообщили о задержании еще семерых, все мошенники находились в федеральном розыске. Материалы дела в их отношении были выделены в отдельное производство.
Четверо фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Ранее на суде организатор банды не признал себя виновным в создании секты.
В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».
В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».
ИСТОЧНИК KP.RU