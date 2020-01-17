Рогозин пообещал, что российская ракета для полета на Луну будет дешевле американской
Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин высказался относительно планов по созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей", которой предстоит полететь на Луну. Рогозин заявил, что российская ракета окажется в несколько раз дешевле американской ракеты SLS.
- Наш "сверхтяж" будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" еще более конкурентоспособным, - написал глава "Роскосмоса" в своем аккаунте в Twitter.
Также Рогозин согласился с заявлением создателя программы SpaceX Илона Маска, который назвал строительство американской ракеты SLS трагедией, так как она будет стоить огромных денег, но уничтожится при первом же полёте.
- В этом вопросе сложно не согласиться с Илоном Маском. Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой, - прокомментировал слова американского предпринимателя глава "Роскосмоса".
Напомним, что ранее kp.ru рассказывал о планах "Роскосмоса" по защите территории России от спутников-шпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU