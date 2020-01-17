2020-01-17T11:33:10+03:00
Общество

Рогозин пообещал, что российская ракета для полета на Луну будет дешевле американской

Глава "Роскосмоса" заявил о том, что ракета SLS обойдется США в четыре раза дороже российского "Енисея"
Ольга МАТЫС
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Глава "Роскосмоса" согласился с Илоном Маском по поводу невыгодности строительства американской ракеты для полета на ЛунуГлава "Роскосмоса" согласился с Илоном Маском по поводу невыгодности строительства американской ракеты для полета на ЛунуФото: REUTERS
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Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин высказался относительно планов по созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей", которой предстоит полететь на Луну. Рогозин заявил, что российская ракета окажется в несколько раз дешевле американской ракеты SLS.

- Наш "сверхтяж" будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" еще более конкурентоспособным, - написал глава "Роскосмоса" в своем аккаунте в Twitter.

Также Рогозин согласился с заявлением создателя программы SpaceX Илона Маска, который назвал строительство американской ракеты SLS трагедией, так как она будет стоить огромных денег, но уничтожится при первом же полёте.

- В этом вопросе сложно не согласиться с Илоном Маском. Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой, - прокомментировал слова американского предпринимателя глава "Роскосмоса".

Напомним, что ранее kp.ru рассказывал о планах "Роскосмоса" по защите территории России от спутников-шпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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