Сергей Лавров: В борьбе с террористами в Сирии достигнута решающая победа, 10 тысяч игиловцев* сидят в лагерях

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:42:13+03:00

Сергей Лавров констатировал перелом в борьбе с международными экстремистами в Сирии Фото: Евгения ГУСЕВА

Но некоторых из них «за мзду» выпускают из фильтрационных лагерей

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Выступая на большой пресс-конференции перед российскими журналистами, глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал перелом в борьбе с международными экстремистами в Сирии.

— В борьбе с террористами достигнута решающая победа. Островки «игиловцев»* и «нусровцев»* блокированы, около 10 тысяч «игиловцев»* сидят в лагерях — под контролем курдских сил и «сирийской демократической оппозиции». Однако поступает тревожная информация, что за определённую мзду «сирийские демократические силы» выпускают террористов, и те разъезжаются по другим местам, — отметил Лавров, подчеркнув, что эти сведения изучаются и вызывают беспокойство.

Также глава МИД РФ назвал препятствия для быстрого восстановления разрушений в стране:

— Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, есть прогресс на всех направлениях. Немного отстаёт прогресс экономического восстановления. В том числе по вине Запада. Сначала говорили: вот начнётся политический процесс, мы снимем препятствия для возвращения беженцев. Политический процесс начался, но теперь говорят: пусть он принесёт результаты. Но так планка может подниматься бесконечно.

* Ан-Нусра, ИГИЛ — запрещённые в РФ и других странах мира террористические организации

ИСТОЧНИК KP.RU