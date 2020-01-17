"Желаете остаться?": Лавров ответил на вопрос о работе в новом кабмине

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:42:27+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжает исполнять порученные ему обязанности даже после того, как правительство страны ушло в отставку.

Таким образом дипломат ответил на вопрос австрийской журналистки о том, продолжит ли он возглавлять ведомства в новом составе кабмина.

"Желаете остаться?", - спросила корреспондент.

"Вы, вероятно, давно работаете журналистом, сами понимаете. Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности – я исполняю", - ответил Лавров.

Заявление было сделано в пятницу, 17 января, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Выступление транслировалось на странице МИД в ВК.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее у Лаврова уже спрашивали, каким он видит свое будущее после отставки правительства. Министр тогда заявил, что долгие годы честно выполняет работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755041" frameborder="0"></iframe> Лавров прокомментировал свою работу после отставки.

ИСТОЧНИК KP.RU