2020-01-17T13:42:27+03:00
Политика

"Желаете остаться?": Лавров ответил на вопрос о работе в новом кабмине

После отставки правительства глава МИД продолжает исполнять свои обязанности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжает исполнять порученные ему обязанности даже после того, как правительство страны ушло в отставку.

Таким образом дипломат ответил на вопрос австрийской журналистки о том, продолжит ли он возглавлять ведомства в новом составе кабмина.

"Желаете остаться?", - спросила корреспондент.

"Вы, вероятно, давно работаете журналистом, сами понимаете. Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности – я исполняю", - ответил Лавров.

Заявление было сделано в пятницу, 17 января, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Выступление транслировалось на странице МИД в ВК.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее у Лаврова уже спрашивали, каким он видит свое будущее после отставки правительства. Министр тогда заявил, что долгие годы честно выполняет работу.

Лавров прокомментировал свою работу после отставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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