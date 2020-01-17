Лавров назвал "опасным" решение "евротройки" по ядерной сделке с Ираном

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:49:32+03:00

Британия, Франция и Германия хотят начать процедуру об урегулировании споров по СВПД

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "опасным" решение Германии, Франции и Великобритании запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке с Ираном.

Он напомнил, что принятый Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию является "неотъемлемой частью международного права". Он был одобрен Советом Безопасности ООН в резолюции, которая считается обязательной, но США и здесь поступили по-своему - вышли из СВПД и теперь запрещают другим странами торговать с Тегераном.

"А от Ирана требуют, чтобы он выполнял документ, который президент [Штатов Дональд] Трамп назвал самым плохим в истории", - сказал дипломат на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Трансляция выступления велась на странице ведомства в ВК.

Министр назвал тревожной сложившуюся ситуацию и допустил, что может стать даже хуже. Дело в том, что "евротройка" уже направила верховному представителю ЕС по внешним делам Жозепу Боррелю письмо с просьбой начать процедуру урегулирования споров.

По словам Лаврова, о таком развитии событий предупреждал президент РФ Владимир Путин. Он говорил, что Европа попытается свалить на Тегеран вину за все, что происходило.

"Сейчас она (ситуация - прим.ред.) обретает еще более опасный разворот", - подытожил глава ведомства.

Сайт kp.ru писал, что американцы угрожают другим странами санкциями за покупку иранской нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU