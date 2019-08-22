Рухани: ожидания США о крахе Ирана не оправдались

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-22T12:24:08+03:00

Тегеран лишь упрочил свое экономическое положение после выхода Вашингтона из СВПД

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Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не привел к краху Исламской Республики, как того ожидал американский президент Дональд Трамп. Такое заявление сделал иранский лидер Хасан Роухани.

Высказывание прозвучало в четверг, 22 августа, на церемонии в честь празднования Дня оборонной промышленности.

"Трамп ожидал, что Иран падет через три месяца после выхода США из СВПД. Америка проиграла, а мы одержали победу и упрочили наше экономическое положение", - сказал Роухани.

При этом он подчеркнул, что Тегеран считает выход Вашингтона из СВПД нарушением международных договоренностей и экономическим терроризмом. Если же американское руководство действительно заинтересовано в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, то ему стоит снять санкции с Ирана, передает агентство Fars слова Роухани.

Сайт kp.ru писал, что Штаты вышли из сделки еще в прошлом году, а в мае 2019-го Тегеран объявил о прекращении выполнения отдельных положений СВПД.

ИСТОЧНИК KP.RU