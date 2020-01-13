США добиваются прекращения закупок иранской нефти Китаем

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:26:24+03:00

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Соединенные Штаты требуют от китайских властей полного прекращения поставок в страну иранской нефти. В настоящий момент проводятся консультации по данному вопросу. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Согласно его данным, введенные Вашингтоном санкции против Тегерана сократили доходы республики от продажи нефти более чем на 95%. Значительная часть оставшегося экспорта приходится на Китай.

"Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента", - сообщил глава ведомства.

Он напомнил, что государственные компании Китая уже не закупают иранскую нефть, но добиться полного прекращения поставок в республику пока не удается даже с помощью санкций. Вашингтон и Пекин находятся в тесном контакте по этому вопросу, передает телеканал Fox News.

Сайт kp.ru писал, что США угрожают санкциями не только КНР, но и странам ЕС. Американцы запрещают им покупать нефть у Ирана, чтобы Тегерану не на что было производить ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU