2020-01-17T13:53:02+03:00
Политика

МИД Польши: Красная армия не принесла свободы Польше

По мнению польских дипломатов, СССР принес в страну террор и зверства
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments4
Польша продолжает продвигать свой взгляд на события Второй мировойПольша продолжает продвигать свой взгляд на события Второй мировойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польское Министерство иностранных дел сделало очередное резкое заявление по поводу итогов Второй мировой войны. На своем официальном аккаунте в Твиттер МИД страны выразил свою точку зрения на освобождение советскими солдатами Польши от нацистов.

- Мы уважаем кровную жертву солдат в борьбе против нацизма, но в 45 году сталинский режим принес Польше террор, зверства и экономическую эксплуатацию, - заявили в польском МИД. Также сотрудники министерства высказались о дальнейшем пребывании на территории освобожденной от немцев Польши советских солдат:

- Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши!

17 января считается днем освобождения Варшавы от нацистов. Польская столица была освобождена советскими войсками во время Варшавско-Познанской наступательной операции в 1945 году. Варшава в 2020 году не собирается при этом отмечать 75-летие этого события, хотя в случае победы Германии польское государство перестало бы существовать как таковое. Однако современные польские политики предпочитают называть солдат Красной армии "советскими оккупантами", "угнетавшими" Польшу.

Ранее kp.ru стало известно, что к годовщине освобождения Варшавы российский Минобороны опубликовал документы, ранее находившиеся под грифом "секретно".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей
Медведчук назвал заявление Гончарука об отставке «дешевым пиар-ходом»
Медведев и Мишустин встретились с членами правительства
В США родился ярко-зеленый щенок. Его назвали Халком
МИД Польши: Красная армия не принесла свободы Польше
Глухой американец хочет засудить Pornhub за отсутствие субтитров
Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Лавров назвал "опасным" решение "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
ОКР направил заявление о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
Братские народы: Захарова подметила сходство между политическими процессами в России и Украине
"Желаете остаться?": Лавров ответил на вопрос о работе в новом кабмине
Против посла США в Южной Корее подняли бунт из-за его усов
Сергей Лавров о гибели украинского «Боинга»: В этот момент в воздухе было минимум шесть F-35
Лавров остроумно ответил на вопрос американской журналистки про импичмент Трампа
В Минпромторге заверили, что после введения маркировки лекарства не подорожают
Дакар наш: экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли грузовиков
Россияне стали чаще пересекать границу Финляндии
Владимир Соловьёв сорвался на Григория Амнуэля из-за советско-польской войны
США расследуют причастность экс-главы ФБР к утечке секретных данных
Fox News: В Королевской семье боялись, что Меган Маркл обвинит их в расизме и сексизме прямо во время интервью
Китай поприветствовал Мишустина в должности премьера России