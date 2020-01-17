МИД Польши: Красная армия не принесла свободы Польше

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:53:02+03:00

По мнению польских дипломатов, СССР принес в страну террор и зверства

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Польское Министерство иностранных дел сделало очередное резкое заявление по поводу итогов Второй мировой войны. На своем официальном аккаунте в Твиттер МИД страны выразил свою точку зрения на освобождение советскими солдатами Польши от нацистов.

- Мы уважаем кровную жертву солдат в борьбе против нацизма, но в 45 году сталинский режим принес Польше террор, зверства и экономическую эксплуатацию, - заявили в польском МИД. Также сотрудники министерства высказались о дальнейшем пребывании на территории освобожденной от немцев Польши советских солдат:

- Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободу для Польши!

17 января считается днем освобождения Варшавы от нацистов. Польская столица была освобождена советскими войсками во время Варшавско-Познанской наступательной операции в 1945 году. Варшава в 2020 году не собирается при этом отмечать 75-летие этого события, хотя в случае победы Германии польское государство перестало бы существовать как таковое. Однако современные польские политики предпочитают называть солдат Красной армии "советскими оккупантами", "угнетавшими" Польшу.

Ранее kp.ru стало известно, что к годовщине освобождения Варшавы российский Минобороны опубликовал документы, ранее находившиеся под грифом "секретно".

ИСТОЧНИК KP.RU