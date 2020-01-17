Медведев и Мишустин встретились с членами правительства

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:30:05+03:00

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед членами кабмина вместе со своим предшественником Дмитрием Медведевым.

Экономист прибыл в Дом правительства на Краснопресненской набережной утром в пятницу, 17 января. Сначала он пообщался с Медведевым наедине - разговор длился около часа, а потом политики вместе предстали перед членами кабинета министров.

Правительство было приглашено на встречу в полном составе. Несмотря на роспуск, оно продолжает исполнять свои обязанности.

"Встреча наша с вами понятно по какому поводу происходит", - начал выступление Дмитрий Медведев.

Он поблагодарил всех присутствующих за ответственный подход и назвал сложившуюся ситуацию абсолютно естественной. По словам экс-премьера, отставка правительства знаменует перемены, будь то конституционные или иные.

"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — сказал политик, выступление которого транслировалось на телеканале "Россия 24".

Напоследок Медведев пожелал успехов нового кабмину, который будет сформирован в скором времени. Сайт kp.ru писал, что Мишустин обещал представить кандидатов в министры на согласование президенту в ближайшие дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU