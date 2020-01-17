Медведев и Мишустин встретились с членами правительства
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед членами кабмина вместе со своим предшественником Дмитрием Медведевым.
Экономист прибыл в Дом правительства на Краснопресненской набережной утром в пятницу, 17 января. Сначала он пообщался с Медведевым наедине - разговор длился около часа, а потом политики вместе предстали перед членами кабинета министров.
Правительство было приглашено на встречу в полном составе. Несмотря на роспуск, оно продолжает исполнять свои обязанности.
"Встреча наша с вами понятно по какому поводу происходит", - начал выступление Дмитрий Медведев.
Он поблагодарил всех присутствующих за ответственный подход и назвал сложившуюся ситуацию абсолютно естественной. По словам экс-премьера, отставка правительства знаменует перемены, будь то конституционные или иные.
"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — сказал политик, выступление которого транслировалось на телеканале "Россия 24".
Напоследок Медведев пожелал успехов нового кабмину, который будет сформирован в скором времени. Сайт kp.ru писал, что Мишустин обещал представить кандидатов в министры на согласование президенту в ближайшие дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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