2020-01-16T16:13:36+03:00
Политика

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

В приоритетах у кабмина будут нацпроекты, инвестклимат, взаимодействие с регионами и бизнесом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.

Ранее в четверг, 16 января, Государственная дума поддержала решение президента страны Владимира Путина о назначении экономиста на должность главы кабинета министров. "За" высказались 383 депутата, 41 - воздержался.

Список кандидатов на посты в новом правительстве будет представлен главе государства.

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин по итогам пленарного заседания. Запись выступления транслировалась на сайте kp.ru.

Он добавил, что новое правительство будет стремится к возвращению утраченного доверия между властью и бизнесом, скорейшей реализации нацпроектов, улучшению инвестиционного климата и заботе о традиционных ценностях россиян.

«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия)

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На реализацию обязательств, содержащихся в послании Путина Федеральному собранию, только в 2020 году понадобится 450 миллиардов рублей. За четыре года будет потрачено около 4 трлн рублей.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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