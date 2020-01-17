2020-01-17T16:13:51+03:00
Общество

Эксперты назвали самые популярные пароли в Сети

Чаще всего пользователи выбирают комбинации «123456» или «qwerty»
Елена АКИМОВА
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Эксперты назвали самые популярные пароли в СетиЭксперты назвали самые популярные пароли в СетиФото: Анастасия Осипова
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Каждый сайт, где требуется регистрация, предупреждает пользователей, что нужно придумывать сложные пароли. Это не позволит преступникам взломать учетную запись и получить доступ к личным данным.

Но несмотря на все советы, пользователи не спешат следовать советам и чаще всего выбирают в качестве защиты самые популярные комбинации.

Компания по кибербезопасности DeviceLock провела исследования, проанализировав большое количество паролей, полученных в результате крупных утечек данных.

Оказалось, то из года в год самые популярные комбинации остаются неизменными. В лидерах вот уже несколько лет варианты «123456» или «qwerty».

С самыми часто встречающими паролями стали следующие наборы символов: «пароль», «йцукен», «я».

Специалисты напомнили пользователям, что опасность таких паролей еще и в том, что злоумышленники могут получить доступ сразу к нескольким сервисам, которые использует человек. Например, если это почта, то там можно отыскать уведомление о регистрации на других сервисах и по цепочке получить все личные сведения человека, а вместе с ними доступ к банковским счетам, сообщает телеканал "360".

Представители банков согласились с этим мнением и заявили, что причина использования примитивных паролей — низкая компьютерная грамотность пользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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