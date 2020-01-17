Эксперты назвали самые популярные пароли в Сети
Каждый сайт, где требуется регистрация, предупреждает пользователей, что нужно придумывать сложные пароли. Это не позволит преступникам взломать учетную запись и получить доступ к личным данным.
Но несмотря на все советы, пользователи не спешат следовать советам и чаще всего выбирают в качестве защиты самые популярные комбинации.
Компания по кибербезопасности DeviceLock провела исследования, проанализировав большое количество паролей, полученных в результате крупных утечек данных.
Оказалось, то из года в год самые популярные комбинации остаются неизменными. В лидерах вот уже несколько лет варианты «123456» или «qwerty».
С самыми часто встречающими паролями стали следующие наборы символов: «пароль», «йцукен», «я».
Специалисты напомнили пользователям, что опасность таких паролей еще и в том, что злоумышленники могут получить доступ сразу к нескольким сервисам, которые использует человек. Например, если это почта, то там можно отыскать уведомление о регистрации на других сервисах и по цепочке получить все личные сведения человека, а вместе с ними доступ к банковским счетам, сообщает телеканал "360".
Представители банков согласились с этим мнением и заявили, что причина использования примитивных паролей — низкая компьютерная грамотность пользователей.
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ИСТОЧНИК KP.RU