Хафтар может приехать в Москву после Берлинской конференции
Приезд в Москву командующего ЛНА Халифа Хафтара произойдет не раньше, чем 19 января. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. На эту дату назначена конференция в Берлине.
- Сейчас фельдмаршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции,- сообщил источник.
Встреча Хафтара с Фаизом Сарраджем, главой правящего в Триполи Правительства национального согласия, проходила в Москве по приглашению российских властей 14 января. Но Хафтар так и не подписал мировое соглашение по причине того, что в документе не были отражены требования ЛНА, якобы документ игнорирует ряд требований армии.
В Ливии происходят боевые действия, страна оказалась в ситуации двоевластия: с одной стороны международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА Хафтара.
ИСТОЧНИК KP.RU