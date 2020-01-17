2020-01-17T16:24:36+03:00
Политика

Хафтар может приехать в Москву после Берлинской конференции

Ранее командующий национальной Ливийской армией (ЛНА) отказался подписывать мирное соглашение с Сарраджем на переговорах в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа ХафтарКомандующий Ливийской национальной армией Халифа ХафтарФото: REUTERS
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Приезд в Москву командующего ЛНА Халифа Хафтара произойдет не раньше, чем 19 января. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. На эту дату назначена конференция в Берлине.

- Сейчас фельдмаршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции,- сообщил источник.

Встреча Хафтара с Фаизом Сарраджем, главой правящего в Триполи Правительства национального согласия, проходила в Москве по приглашению российских властей 14 января. Но Хафтар так и не подписал мировое соглашение по причине того, что в документе не были отражены требования ЛНА, якобы документ игнорирует ряд требований армии.

В Ливии происходят боевые действия, страна оказалась в ситуации двоевластия: с одной стороны международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА Хафтара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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