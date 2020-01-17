2020-01-17T16:39:04+03:00
Общество

В церкви напомнили верующим о поступках, которые важнее купания на Крещение

Иеромонах Димитрий Першин указал на дела, которые стоит выполнить в этот светлый праздник
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
19 января верующие отмечают Крещение и многие, по традиции, окунаются в прорубь19 января верующие отмечают Крещение и многие, по традиции, окунаются в прорубьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Совсем скоро верующие будут отмечать праздник Крещение. Многие в этот день решаются окунуться в прорубь, но это далеко не самый важный поступок, который можно сделать в это время.

В преддверии крещенских купаний иеромонах Димитрий Першин дал совет всем верующим и напомнил, что стоит за погружением в прорубь.

- Крещение Господне позволяет нам приобщиться к той благодати, которая была ниспослана нам, когда Христос крестился…. И для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием, - цитирует слова иеромонаха ИА «НСН».

Всем верующим он посоветовал переступить через свою гордыню и обиды, попытаться наладить отношения с близкими людьми.

- Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь, - напомнил отец Димитрий Першин.

Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января. Для этих целей в столице оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

Как правильно окунаться на Крещение: советы моржа, психолога и священника. Как правильно подготовить свое тело и душу к тому, чтобы окунуться в иордань, мы узнали у психолога, любителей зимнего плавания с 30-летнем стажем и священнослужителя [фотоинструкция].

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 10 градусов теплее нормы: Синоптики спрогнозировали волну потепления
В немецкой лаборатории проводили жестокие эксперименты над обезьянами
В церкви напомнили верующим о поступках, которые важнее купания на Крещение
Польша обвинила Россию в попытке "переврать историю"
На троечку: россияне оценили свой общественный транспорт
Хафтар может приехать в Москву после Берлинской конференции
Эксперты назвали самые популярные пароли в Сети
Депутата Рады, который на заседании переписывался с проституткой, уволили
Кремль: Путину поступило письмо от Хафтара
Убийцам посла Карлова оставили меру пресечения
В Госдуме назвали серьезной проблему продажи снюсов в России
"Единая Россия" озвучила претензии к работе четырех министерств
Верховный лидер Ирана об убийстве Сулеймани: «США поступили как трусы»
Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине
Самолёт, севший на недостроенную полосу в Домодедово, перелетел на соседнюю полосу
Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра
Численность населения Германии достигла рекордного уровня
Террориста с лишним весом пришлось арестовывать, используя тележку и грузовик
МИД РФ назвал санкции против "Северного потока-2" жестом отчаяния
Президента "Грэмми" отстранили от должности за 10 дней до вручения премии
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей