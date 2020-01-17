В церкви напомнили верующим о поступках, которые важнее купания на Крещение

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:39:04+03:00

Иеромонах Димитрий Першин указал на дела, которые стоит выполнить в этот светлый праздник

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Совсем скоро верующие будут отмечать праздник Крещение. Многие в этот день решаются окунуться в прорубь, но это далеко не самый важный поступок, который можно сделать в это время.

В преддверии крещенских купаний иеромонах Димитрий Першин дал совет всем верующим и напомнил, что стоит за погружением в прорубь.

- Крещение Господне позволяет нам приобщиться к той благодати, которая была ниспослана нам, когда Христос крестился…. И для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием, - цитирует слова иеромонаха ИА «НСН».

Всем верующим он посоветовал переступить через свою гордыню и обиды, попытаться наладить отношения с близкими людьми.

- Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь, - напомнил отец Димитрий Першин.

Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января. Для этих целей в столице оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

Как правильно окунаться на Крещение: советы моржа, психолога и священника. Как правильно подготовить свое тело и душу к тому, чтобы окунуться в иордань, мы узнали у психолога, любителей зимнего плавания с 30-летнем стажем и священнослужителя [фотоинструкция].

ИСТОЧНИК KP.RU