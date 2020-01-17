2020-01-17T17:27:02+03:00
Звезды

В окружении Михаила Жванецкого опровергли «тяжелый недуг» сатирика

Ранее появились новости, что у писателя был диагностирован рак простаты
Елена АКИМОВА
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В окружении Жванецкого опровергли сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у сатирикаВ окружении Жванецкого опровергли сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у сатирика
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В окружении Михаила Жванецкого опровергли информацию о страшном недуге, который был диагностирован у писателя.

Сатирик действительно заболел, но это не связано с онкологией, как сообщалось ранее. Новость о том, что у писателя такая же проблема, как была у Олега Табакова и Вилли Токарева, появилась 17 января: у режиссера была аденома простаты, а у певца — рак простаты.

- Да, он действительно заболел. Но это не онкология, — опроверг собеседник ФАН сообщения о «страшном диагнозе» Жванецкого.

В силу возраста у писателя периодически появляются проблемы, в этом году Михаилу Жванецкому исполнится 87 лет.

Тем не менее, источники настаивают, что проблема возникла у писателя перед новым годом. Он вернулся из Одессы, где отмечал праздник, и был госпитализирован в больницу Управления делами президента России.

По мнению врачей, у народного артиста не самая агрессивная форма заболевания, хотя его самочувствие оценивается как средней тяжести, сообщает сайт mk.ru.

Пока медики проводят диагностику и определяются со схемой лечения. Прогнозы благоприятные, но пока о выписке речи не ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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