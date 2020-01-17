В новой стратегии безопасности Украины предлагается «уменьшить напряженность» в отношениях с Россией

17 Янв. 2020 2020-01-17T23:36:03+03:00

Кроме того, в документе ЕС, США и страны НАТО определены как «ключевые иностранные партнеры»

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В пятницу, 17 января, в Киеве прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждалась новая Стратегия национальной безопасности Украины. Документ называется «Безопасность человека – безопасность страны».

Председательствовал на заседании президент Владимир Зеленский, он сразу уточнил, что нынешняя встреча несет только «консультативно-совещательный характер» и предложил всем присутствующим высказывать свои соображения по поводу «стратегии». Проект, как отмечает пресс-служба главы государства, ранее уже одобрили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, проект новой стратегии Киева предполагает улучшение отношений с Россией.

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», - так это формулируется пресс-службой Зеленского.

Евросоюз, США и страны НАТО в документе определены как «ключевые иностранные партнеры». А основными аспектами Стратегии, по словам секретаря СНБО Алексея Данилюка, являются «жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность» человека.

Приоритетными направлениями политики Незалежной названы «обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности».

ИСТОЧНИК KP.RU