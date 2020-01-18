В Пентагоне признали: разработки гиперзвукового оружия в США потерпели неудачу
Соединенные Штаты еще десять лет назад были впереди планеты всей в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу, и теперь понадобятся долгие годы, чтобы ускорить перспективные разработки и восстановить мировое лидерство в этой сфере. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
По его мнению, в гражданских сферах деятельности американцам удается «шагать быстрее, чем все остальные», а вот «в оборонном секторе дело так не обстоит, но оно должно обстоять таким образом».
«Нам нужно понимать, в чем заключается неудача, извлекать уроки из этих неудач, учиться на допущенных нами ошибках, быстро уходить от этих ошибок», - подчеркнул американский генерал.
Джон Хайтен отметил, что, на сегодняшний день в области гиперзвуковых вооружений США находятся «в состоянии серьезной конкуренции с рядом соперников в мире», передает ТАСС.
К слову, как писал сайт kp.ru, месяц назад глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штатам приходится догонять Россию в плане разработок гиперзвукового оружия, в ход идет «каждый доллар». До этого его предшественник Патрик Шанахан сетовал, что Америка на фоне успехов России и Китая теряет доминирующие позиции в космосе.
ИСТОЧНИК KP.RU