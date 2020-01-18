2020-01-18T05:36:32+03:00
Политика

В Пентагоне признали: разработки гиперзвукового оружия в США потерпели неудачу

По словам американского генерала, теперь потребуются годы, чтобы восстановить мировое лидерство в этой сфере
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон ХайтенЗамглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон ХайтенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты еще десять лет назад были впереди планеты всей в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу, и теперь понадобятся долгие годы, чтобы ускорить перспективные разработки и восстановить мировое лидерство в этой сфере. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его мнению, в гражданских сферах деятельности американцам удается «шагать быстрее, чем все остальные», а вот «в оборонном секторе дело так не обстоит, но оно должно обстоять таким образом».

«Нам нужно понимать, в чем заключается неудача, извлекать уроки из этих неудач, учиться на допущенных нами ошибках, быстро уходить от этих ошибок», - подчеркнул американский генерал.

Джон Хайтен отметил, что, на сегодняшний день в области гиперзвуковых вооружений США находятся «в состоянии серьезной конкуренции с рядом соперников в мире», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, месяц назад глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штатам приходится догонять Россию в плане разработок гиперзвукового оружия, в ход идет «каждый доллар». До этого его предшественник Патрик Шанахан сетовал, что Америка на фоне успехов России и Китая теряет доминирующие позиции в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мадуро заявил, что венесуэльцы переходят из католической церкви в евангелизм
За трое суток в Алеппо из-за обстрелов боевиков погибли 28 человек
В Пентагоне признали: разработки гиперзвукового оружия в США потерпели неудачу
Пушков ответил на слова Помпео о смене правительства России
Глава МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
В Мексике бандиты сожгли 20 домов и семь машин
S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-»
Украинка продала девственность с аукциона
Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения
На Украине решили разработать новый законопроект о децентрализации
Лыжник Сергей Устюгов стал папой: Елена родила дочь
Минфин обнародовал данные о расходовании бюджетных средств на нацпроекты
В новой стратегии безопасности Украины предлагается «уменьшить напряженность» в отношениях с Россией