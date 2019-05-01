США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-01T16:00:32+03:00

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы лишаются своих доминирующих позиций на фоне новых разработок других стран

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Соединенные Штаты продолжают терять свои доминирующие позиции в космосе на фоне значительных успехов России и Китая. С таким признанием выступил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Китай и Россия, внимательно изучая нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства, разработали такие технологии, как противоспутниковые лазеры, средства создания помех и кибервозможности, призванные использовать эту зависимость", - заявил министр обороны.

При этом он привел некоторые данные, свидетельствующие о том, что Вашингтон теряет свое превосходство. Так, например, КНР в прошлом году запустила на орбиту 38 ракет, а США лишь 17. Кроме того, китайский аппарат "Чанъэ-4" смог приземлиться на обратной стороне Луны.

Шанахан считает, что при таком раскладе Вашингтон должен уделять особое внимание формированию Космических сил страны с единым командованием, передает The Wall Street Journal.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании такого рода войск. Должность командующего Космическими силами занял генерал ВВС Джон Реймонд.

ИСТОЧНИК KP.RU