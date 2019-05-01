2019-05-01T16:00:32+03:00
Политика

США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР

Американцы лишаются своих доминирующих позиций на фоне новых разработок других стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеВ Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты продолжают терять свои доминирующие позиции в космосе на фоне значительных успехов России и Китая. С таким признанием выступил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Китай и Россия, внимательно изучая нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства, разработали такие технологии, как противоспутниковые лазеры, средства создания помех и кибервозможности, призванные использовать эту зависимость", - заявил министр обороны.

При этом он привел некоторые данные, свидетельствующие о том, что Вашингтон теряет свое превосходство. Так, например, КНР в прошлом году запустила на орбиту 38 ракет, а США лишь 17. Кроме того, китайский аппарат "Чанъэ-4" смог приземлиться на обратной стороне Луны.

Шанахан считает, что при таком раскладе Вашингтон должен уделять особое внимание формированию Космических сил страны с единым командованием, передает The Wall Street Journal.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании такого рода войск. Должность командующего Космическими силами занял генерал ВВС Джон Реймонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео
Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны
У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
В Париже еще до начала первомайского шествия вспыхнули беспорядки
Захарова опровергла слова Помпео о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу
Порядка 5 тысяч человек вышли на шествие против ликвидации русских школ в Риге
Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов
Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны
Полиция установила личность, устроившего стрельбу в университете Северной Каролины
Алсу будет объявлять баллы от России на «Евровидении-2019»
МВД: более 100 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в Москве
Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза за «дискредитирующий проступок»
Спектакли с участием Сухорукова в театре имени Моссовета отменены из-за болезни артиста
Постпред России в ООН призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Президент Боливии: США не смогли произвести государственный переворот в Венесуэле
Специалисты подсчитали, сколько у США ядерных боеголовок
Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации
Роспотребнадзор вновь рассказал о том, как защититься от клещей
В России появились новые дорожные знаки
Помпео: российские зенитно-ракетные комплексы не помешают вторжению США в Венесуэлу
Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил его доклад по «делу России»