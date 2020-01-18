2020-01-18T09:02:29+03:00
Общество

В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года

О прогнозах рассказал глава Фонда Антон Дроздов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Средняя пенсия в 2022 году будет выше выплаты 2018 года на 27 процентовСредняя пенсия в 2022 году будет выше выплаты 2018 года на 27 процентовФото: Александр Рюмин/ТАСС
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Глава ПФР Антон Дроздов рассказал, насколько вырастут пенсии за два ближайших года. Напомним, индексация происходит ежегодно: в 2019 году рост составил 2,5 процентов. В 2020 году пенсионеров ожидает увеличение размера ежемесячных выплат на 3 процента, а в последующие два года – на 2 процента и 1,3 процента.

Дроздов напомнил, что в январе 2020 года пенсии уже были проиндексированы и их размер увеличился в среднем на тысячу рублей. При этом, глава фонда объяснил, что размер, насколько подросла пенсия, будет одинаков не для всех:

- Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше,- приводит слова главы ПФР «Российская газета».

С учетом всех индексаций в 2022 году средний размер пенсии составит 18 290 рублей. Это на 27 процентов больше, чем тот же показатель 2018 году и больше средней пенсии 2019 года на 18,26 процентов.

С 1 января 2020 года увеличился на очередные полгода пенсионный возраст: ля женщин он теперь 56,5 лет, а для мужчин 61,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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