С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-04T17:40:00+03:00

В ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом сообщили в Пенсионном Фонде России

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С 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6 процентов, что соответствует одной тысяче рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба ПФР (Пенсионный Фонд России).

Таким образом, средний размер пенсии в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

Доход также увеличится у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты. В 2020 году их доход составит 46,5 и 39,9 тысячи рублей соответственно.

В ПФР отметили, что индексацию проведут с начала года, а не с февраля, как это было задумано раньше.

Как ранее писал сайт Kp.ru индексация коснется только неработающих пенсионеров. Для работающих она не предусмотрена При этом, в категорию неработающих также попадают самозанятые. За них никто не делает отчислений, поэтому они автоматически считаются безработными

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747802" frameborder="0"></iframe> Пенсии вырастут с 1 января.Индексация пенсий в России пройдет на месяц раньше

ИСТОЧНИК KP.RU