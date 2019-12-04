С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6 процентов, что соответствует одной тысяче рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба ПФР (Пенсионный Фонд России).
Таким образом, средний размер пенсии в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Доход также увеличится у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты. В 2020 году их доход составит 46,5 и 39,9 тысячи рублей соответственно.
В ПФР отметили, что индексацию проведут с начала года, а не с февраля, как это было задумано раньше.
Как ранее писал сайт Kp.ru индексация коснется только неработающих пенсионеров. Для работающих она не предусмотрена При этом, в категорию неработающих также попадают самозанятые. За них никто не делает отчислений, поэтому они автоматически считаются безработными
Пенсии вырастут с 1 января.Индексация пенсий в России пройдет на месяц раньше
ИСТОЧНИК KP.RU