В аэропорту Таиланда усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:35:07+03:00

От новой формы пневмонии умерли два человека, заболевание вышло за пределы одной страны

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В Таиланде усилят меры безопасности в аэропорту, чтобы не допустить распространения новой формы пневмонии. Заболевание, которое изначально регистрировали только в китайском городе Ухнь, вышло за пределы страны. По одному случаю заболевания уже зарегистрировано в Японии и Таиланде.

Опасность выявленного коронавируса 2019-nCoV в том, что ученые до сих пор не могут понять его особенности: как передается заболевание, каковы клинические характеристики этой формы пневмонии.

В газете Bangkok Post сообщают о том, что повышенные меры безопасности приняты в больницах. Приближается китайский новый год и власти Таиланда опасаются распространения заболевания.

В городе Ухань от вируса погибли уже два человека. У обоих пациентов были серьезные осложнения на фоне заболевания - отказ работы внутренних органов, оба в больницу попали уже с тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU