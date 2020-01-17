В ВОЗ призвали страны подготовиться к широкому распространению нового короновируса из Китая

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:03:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В китайском городе Ухань уже второй человек погиб от новой формы пневмонии. Как показали лабораторные исследования, причиной массовой вспышки заболевания стал коронавирус 2019-nCoV. При этом многое об этой форме заболевания ученым остается не ясным.

Вспышку заболевания обсуждали 16 января во время конференции ВОЗ в Женеве.

- О коронавирусе 2019-nCoV известно недостаточно, чтобы делать заключения о том, как он передается, каковы клинические характеристики болезни или степени ее распространения. Источник тоже остается неизвестным, - передает текст заявления ВОЗ ТАСС.

Кононовирус выявлен впервые в конце 2019 года. Изначально, заболевшие были только в китайском городе Ухань, но в январе случаи заболевания зарегистрировали и в других странах. В Японии 16 января новую форму пневмонии подтвердили с помощью лабораторных исследований у пациента, прибывшего из Китая. Еще один случай заболевания зафиксирован в Таиланде.

ИСТОЧНИК KP.RU