Второй человек умер в результате вспышки пневмонии в Ухане
Вспышка новой формы пневмонии в Китае стала причиной гибели уже двоих людей. Второй случай произошел вечером 15 января. На следующий день врачи сообщили, что погибшим у больнице Ухань был 69-летний пациент. Он поступил к медикам со всеми симптомами новой формы пневмонии: нарушение функции почек и серьезное повреждение многих органов.
Как сообщает Reuters, в китайской провинции зафиксирован 41 случай заражения человека.
Как показали лабораторные исследования, новая форма пневмонии является еще одним типом коронавируса, это большое семейство вирусов,способных приводить как к обычной простуде, так и к смертельно опасным респираторным заболеваниям.
Медики подозревают, что пневмония передается от человека к человеку - под наблюдение врачей взяты 763 человека, с которыми контактировали заболевшие. Из них 644 освобождены после прохождения лабораторных исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU