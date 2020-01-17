2020-01-17T09:08:15+03:00
В мире

Второй человек умер в результате вспышки пневмонии в Ухане

Пожилой китаец скончался в результате нарушения работы почек и других органов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Под наблюдение взяты люди, с которыми контактировали заболевшиеПод наблюдение взяты люди, с которыми контактировали заболевшиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вспышка новой формы пневмонии в Китае стала причиной гибели уже двоих людей. Второй случай произошел вечером 15 января. На следующий день врачи сообщили, что погибшим у больнице Ухань был 69-летний пациент. Он поступил к медикам со всеми симптомами новой формы пневмонии: нарушение функции почек и серьезное повреждение многих органов.

Как сообщает Reuters, в китайской провинции зафиксирован 41 случай заражения человека.

Как показали лабораторные исследования, новая форма пневмонии является еще одним типом коронавируса, это большое семейство вирусов,способных приводить как к обычной простуде, так и к смертельно опасным респираторным заболеваниям.

Медики подозревают, что пневмония передается от человека к человеку - под наблюдение врачей взяты 763 человека, с которыми контактировали заболевшие. Из них 644 освобождены после прохождения лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»
«Бог Кузя» и последователи выманили у россиян 15 миллионов рублей
Рябков: смена правительства не повлияет на внешнюю политику России
Из Кремлевской елки сделают сувениры
Второй человек умер в результате вспышки пневмонии в Ухане
Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России
В сфере ЖКХ появилась новая проблема-лидер
В России стартовали розничные продажи фотоаппаратов "Зенит"
Российские путешественники рассказали, чего им больше всего не хватает в дороге
Роспотребнадзор не рекомендует детям и старикам купаться в проруби
Медведев выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол перед отставкой
Пентагон попросили профинансировать строительство части "стены Трампа"
Население Китая перевалило за 1,4 млрд человек
Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Ленинградская область досрочно строит и реконструирует фельдшерско-акушерские пункты
Американский сенат одобрил новое торговое соглашение США с Мексикой и Канадой
При атаке Ирана на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат