Второй человек умер в результате вспышки пневмонии в Ухане

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:08:15+03:00

Под наблюдение взяты люди, с которыми контактировали заболевшие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожилой китаец скончался в результате нарушения работы почек и других органов

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Вспышка новой формы пневмонии в Китае стала причиной гибели уже двоих людей. Второй случай произошел вечером 15 января. На следующий день врачи сообщили, что погибшим у больнице Ухань был 69-летний пациент. Он поступил к медикам со всеми симптомами новой формы пневмонии: нарушение функции почек и серьезное повреждение многих органов.

Как сообщает Reuters, в китайской провинции зафиксирован 41 случай заражения человека.

Как показали лабораторные исследования, новая форма пневмонии является еще одним типом коронавируса, это большое семейство вирусов,способных приводить как к обычной простуде, так и к смертельно опасным респираторным заболеваниям.

Медики подозревают, что пневмония передается от человека к человеку - под наблюдение врачей взяты 763 человека, с которыми контактировали заболевшие. Из них 644 освобождены после прохождения лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU