В Японии прервали вылет пассажирского самолета из-за трещины в лобовом стекле

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:05:40+03:00

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Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines едва не вылетел из Токио с лопиной в лобовом стекле. Трещину заметили пилоты, когда боинг уже набирал скорость на взлетно-посадочном поле. В салоне находились пассажиры. Они должны были лететь в Шанхай. Экипаж корабля сообщил диспетчеру аэропорта о проблеме. Удалось быстро принять решение, команда получила сигнал остаться в аэропорту и отменить вылет.

- Никто из пассажиров или членов экипажа в результате происшествия не пострадал, - сообщает ТАСС.

В авиакомпании выясняют причины образования трещин на лобовом стекле.

Похожий случай произошел в России - самолет АН-24 из Благовещенска летел в Читу с лопиной в стекле. Но пилоты смогли удачно посадить воздушное судно даже в нештатной ситуации. На борту было 33 пассажиры и пять членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU