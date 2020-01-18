В Японии прервали вылет пассажирского самолета из-за трещины в лобовом стекле
Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines едва не вылетел из Токио с лопиной в лобовом стекле. Трещину заметили пилоты, когда боинг уже набирал скорость на взлетно-посадочном поле. В салоне находились пассажиры. Они должны были лететь в Шанхай. Экипаж корабля сообщил диспетчеру аэропорта о проблеме. Удалось быстро принять решение, команда получила сигнал остаться в аэропорту и отменить вылет.
- Никто из пассажиров или членов экипажа в результате происшествия не пострадал, - сообщает ТАСС.
В авиакомпании выясняют причины образования трещин на лобовом стекле.
Похожий случай произошел в России - самолет АН-24 из Благовещенска летел в Читу с лопиной в стекле. Но пилоты смогли удачно посадить воздушное судно даже в нештатной ситуации. На борту было 33 пассажиры и пять членов экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU