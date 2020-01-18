"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:48:56+03:00

Российский президент встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны

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Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

- Думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться, - подчеркнул политик.

Российский лидер встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны. Один из ветеранов попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией".

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ИСТОЧНИК KP.RU