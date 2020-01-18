"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти
Российский президент встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны
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Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
- Думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться, - подчеркнул политик.
Российский лидер встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны. Один из ветеранов попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией".
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ИСТОЧНИК KP.RU