2020-01-18T19:48:56+03:00
Политика

"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти

Российский президент встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

- Думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться, - подчеркнул политик.

Российский лидер встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны. Один из ветеранов попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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