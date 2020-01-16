16 Янв. 2020 2020-01-16T21:11:12+03:00

Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза России Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России с назначением на этот пост экс-главы российского правительства Дмитрия Медведева.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации», - говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Путин подписал указ «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации»

Российский лидер также внес в Госдуму указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России.

Путин подписал указ «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Как сообщал сайт kp.ru, 16 января глава государства подписал указы «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации» и «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Напомним, 15 января после решения правительства уйти в отставку Путин предложил на пост премьер-министра Мишустина, кандидатуру которого поддержала Госдума.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754922" frameborder="0"></iframe> Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

ИСТОЧНИК KP.RU