2020-01-16T21:11:12+03:00
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза России

На новую должность глава государства назначил Дмитрия Медведева [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РоссииПутин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РоссииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России с назначением на этот пост экс-главы российского правительства Дмитрия Медведева.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации», - говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Путин подписал указ «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации»

Путин подписал указ «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации»

Российский лидер также внес в Госдуму указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России.

Путин подписал указ «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Путин подписал указ «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Как сообщал сайт kp.ru, 16 января глава государства подписал указы «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации» и «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Напомним, 15 января после решения правительства уйти в отставку Путин предложил на пост премьер-министра Мишустина, кандидатуру которого поддержала Госдума.

Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

ИСТОЧНИК KP.RU

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