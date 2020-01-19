2020-01-19T10:53:58+03:00
Спорт

Макгрегор после победы обнял бабушку своего соперника

Ирландец нокаутировал Серроне на 40-й секунде
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Макгрегор решил после победы обнять бабушку своего соперникаМакгрегор решил после победы обнять бабушку своего соперникаФото: REUTERS
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Утром 19 января ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне и решил обнять бабушку своего соперника.

- Она - просто сумасшедшая женщина. Просто невероятная. Она с ним с первых боев, и будет с ним до последних минут. Она вышла, поздравила меня. Что за замечательная женщина, - сказал позже спортсмен.

Макгрегор решил обнять бабушку своего соперника Фото: REUTERS

Макгрегор решил обнять бабушку своего соперникаФото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ирландский боец вернулся после 15 месяцев в главный промоушен смешанных единоборств и победил нокаутом на 40-й секунде.

После победы над Серроне возник вопрос о матче-реванше между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В октябре 2018 года россиянин одержал победу над ирландцем в четвертом раунде удушающим приемом.

На состоявшийся после поединка пресс-конференции, президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор сообщал о его проблемах перед боем с Хабибом. Он назвал поединок Хабиба против Макгрегора «самым большим боем» в истории спорта и заявил, что ирландец хочет этого бой и выиграть его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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