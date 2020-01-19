Бросит ли вызов Хабибу Нурмагомедову после победы над Серроне ирландец Конор Макгрегор

Самый харизматичный боец UFC Конор Макгрегор наконец-то вернулся после 15 месяцев "простоя" в главный промоушен смешанных единоборств. Он победил на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Поединок продлился всего 40 секунд, и этого времени хватило ирландцу для того, чтобы обрушить град ударов на своего соперника.

Теперь главный вопрос - что же будет дальше? Весь мир ждет, состоится ли матч-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В октябре 2018 года россиянин одержал победу над ирландцем в четвертом раунде удушающим приемом. Но теперь же каждый из бойцов получил себе соперника. Конор подрался в январе 2020 года успешно против Дональда Серроне. А вот Хабибу предстоит встретиться в апреле с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 в США.

И возможно в случае успеха в этих встречах россиянина и ирландца осенью состоится долгожданная "переигровка". Что же заявит Конор Макгрегор после победы над Серроне - станет ясно на пресс-конференции после его боя на UFC 246. Прямая видеотрансляция - на сайте KP.RU.