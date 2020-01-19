NASA не отказывается от доставки своих астронавтов на МКС "Союзами"

19 Янв. 2020 2020-01-19T22:34:51+03:00

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Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что агентство не планирует отказываться от услуг "Роскомоса" по доставке американских астронавтов на МКС "Союзами", даже несмотря на успешные испытания Crew Dragon компании SpaceX.

Сайт kp.ru писал, что ранее в воскресенье, 19 января, корпорация Илона Маска опробовала систему аварийного спасения пилотируемого корабля. Капсула с манекенами приводнилась в Атлантическом океане.

"Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - сказал Брайденстайн.

Корабль Crew Dragon стартовал во Флориде на ракете-носителе Falcon 9.SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU