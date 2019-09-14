2019-09-14T17:26:14+03:00
Общество

SpaceX не повезет туристов на МКС из-за отсутствия желающих

С космических путешественников хотели брать по 52 миллиона долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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Желающих отправиться в космос за 52 миллиона долларов не нашлось. Об этом сообщил исполнительный директор компании Bigelow Aerospace, Роберт Бигелоу. В июне компания объявила, что планирует отправить на МКС 16 туристов, каждый из которых должен был заплатить за космическую путевку десятки миллионов долларов. На международной оксмической станции группа, планировалось, пробудет 1-2 месяца. Полет хотели совершить с помощью аппаратов компании SpaceX Илона Маска.

Из-за отсутствия желающих, а также в связи с юридическими сложностями от первого туристического полета отказались. Акивами на МКС владеет сразу несколько компаний. Их число становится все больше. Для того, чтобы организовать тур на МКС, с каждой из них нужно договориться.

- Надо тогда договариваться с 11 различными юридическими департаментами, - приводит слова Бигелоу сайт theverge.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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