SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения Crew Dragon

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:19:34+03:00

Корабль с манекенами на борту приводнился в Атлантическом океане [видео]

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Американская компания SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщила пресс-служба НАСА.

Пуск был осуществлен со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал в воскресенье. 19 января, в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по Москве). Все испытание заняло менее десяти минут.

Корабль Crew Dragon с двумя манекенами на борту приводнился в Атлантическом океане в 10:39. Все это время за "самочувствием" специальных кукол наблюдали с помощью датчиков. Трансляция испытаний велась на странице Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в июне прошлого года было объявлено о планах доставлять туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за отсутствия желающих платить 52 миллиона долларов за путевку и юридических сложностей.

Корабль Crew Dragon стартовал во Флориде на ракете-носителе Falcon 9.SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения

ИСТОЧНИК KP.RU