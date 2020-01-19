2020-01-19T19:19:34+03:00
Умные вещи

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения Crew Dragon

Корабль с манекенами на борту приводнился в Атлантическом океане [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
SpaceX запустила корабль Crew DragonSpaceX запустила корабль Crew DragonФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская компания SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщила пресс-служба НАСА.

Пуск был осуществлен со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал в воскресенье. 19 января, в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 по Москве). Все испытание заняло менее десяти минут.

Корабль Crew Dragon с двумя манекенами на борту приводнился в Атлантическом океане в 10:39. Все это время за "самочувствием" специальных кукол наблюдали с помощью датчиков. Трансляция испытаний велась на странице Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в июне прошлого года было объявлено о планах доставлять туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за отсутствия желающих платить 52 миллиона долларов за путевку и юридических сложностей.

Корабль Crew Dragon стартовал во Флориде на ракете-носителе Falcon 9.SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения Crew Dragon
В Киеве радикалы напали на антифашистов: задержаны 11 человек
Международная федерация хоккея примет участие в споре WADA и РУСАДА
В Берлине началась конференция по ситуации в Ливии
"Поздно спохватились": Соловьев оценил слова Тимошенко о ликвидации Украины
В Киеве прощаются с погибшими при крушении Boeing в Иране
Иностранцы рекордно вложились в госдолг России
Пользователи WhatsApp снова жалуются на работу приложения
Полиция Британии приравняла украинский трезубец к экстремистским символам
Путин и Эрдоган встретились в Берлине
Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание групп контроля
При столкновении двух автобусов в Алжире погибли 12 человек
Россияне заняли третье место среди самых активных покупателей жилья в Турции
Умер Син Гек Хо - основатель южнокорейской корпорации Lotte Group
Николай Валуев: Макгрегор сделал серьезное заявление на будущее
Медведев рассказал о причинах отставки правительства
Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Путин: попыткам Запада переписать историю мы должны противопоставить объективную информацию
Путин встретится с Эрдоганом до начала конференции по Ливии
Легендарный разведчик Ботян рассказал об освобождении Кракова в 1945 году
Украинский таксист заставил пассажира без денег умыться зеленкой