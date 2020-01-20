2020-01-20T03:41:05+03:00
Политика

Французский лидер и канцлер ФРГ "потеряли" Путина на саммите в Берлине

Российский президент немного задержался перед церемонией фотографирования [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Французский лидер и канцлер ФРГ "потеряли" Путина на саммите в БерлинеФранцузский лидер и канцлер ФРГ "потеряли" Путина на саммите в БерлинеФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января, "потеряли" российского лидера Владимира Путина. Он задержался перед церемонией фотографирования, что привело Макрона и Меркель в растерянность.

В сети появилось видео, где французский президент и немецкий канцлер глазами ищут Путина, оглядываясь по сторонам. Они вместе с другими участниками саммита готовились к протокольной фотосессии, когда заметили, что российского лидера нет на месте. Он должен был стоять рядом с Меркель.

На кадрах видеозаписи видно, что канцлер Германии спросила генсека ООН Антониу Гутерреша, где Владимир Путин. А спустя несколько секунд российский президент появился в их поле зрения. Поздоровался с Макроном и проследовал к месту, где он должен стоят по протоколу.

Меркель и Макрон "потеряли" Путина. А где Путин? : Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России https://t.co/XTxmRB39XI

ИСТОЧНИК KP.RU

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