Финляндия заинтересована в запуске скоростной железной дороги до Москвы

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:56:11+03:00

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Финляндия заинтересована в создании высокоскоростной железнодорожной магистрали между Хельсинки и Москвой. Об этом сообщил представитель РЖД.

В сентябре прошлого года посол Финляндии в РФ Микко Хаутала уже высказывал заинтересованность Хельсинки в подобном проекте, а через месяц информацию подтвердила директор департамента сети Минтранса Сабина Линдстрём. Она сообщила, что ведомство уже проводит исследование возможности строительства скоростной железной дороги на востоке страны.

Вопрос был вновь поднят 16 января на встрече гендиректора РЖД Олега Белозёрова и министра международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Согласно данным РИА Новости, они обсудили вопросы сотрудничества двух стран в железнодорожной сфере.

Сайт kp.ru писал, что оба государства заинтересованы в наличии хорошего и быстрого сообщения. Идея рассматривается на уровне компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU