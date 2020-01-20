2020-01-20T12:21:44+03:00
Политика

Зеленский заявил, что диалог с Путиным дает положительные результаты

Президент Украины считает, что российский коллега понимает его позицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его диалог с российским коллегой Владимиром Путиным уже дает положительные результаты.

Глава государства напомнил, что они несколько раз разговаривали по телефону, а также встречались на полях саммита "нормандской четверки" в Париже в начале декабря 2019 года.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате". После этого произошел второй обмен заключенными - самый большой такой обмен", - рассказал Зеленский об успехах.

Президент добавил, что Путин, вероятно, понимает его позицию.

"Украина - независимая страна, мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает", - сказал украинский лидер в интервью газете The Times of Israel.

Сайт kp.ru писал, что именно на "нормандском саммите" Путин и Зеленский смогли договориться о первых шагах по урегулированию ситуации в Донбассе. Стороны сошлись на неукоснительном соблюдении Минских соглашений и обсудили необходимость разведения сил на линии соприкосновения.

Зеленский попытался сесть на место Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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