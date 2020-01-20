На Испанию обрушилась снежная буря

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:25:50+03:00

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Шторм «Глория» обрушился на Испанию и принес с собой обильные осадки, понижение температуры и сильный ветер. В горных районах страны за сутки выпало около 40 сантиметров снега. Из-за непогоды на 24 часа пришлось закрыть аэропорт Аликанте, в результате чего были отменены и перенесены порядка 200 авиарейсов.

В Валенсии и на каталонских Пиренеях из-за осадков пришлось закрыть несколько автомобильных дорог, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, метеорологи предупредили о порывах ветра со скоростью до 13 километров в час семиметровых волнах в прибрежных городах Валенсия и Аликанте, а также на Ибице и Форментере. Жителям Барселоны метеорологи рекомендовали держаться подальше от пляжей, чтобы не быть унесенным в открытое море.

Шторм принес метели и в северные районы страны. Так, в провинции Астурия мужчина погиб под колесами на заснеженной дороге, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU