На Испанию обрушилась снежная буря
Шторм «Глория» обрушился на Испанию и принес с собой обильные осадки, понижение температуры и сильный ветер. В горных районах страны за сутки выпало около 40 сантиметров снега. Из-за непогоды на 24 часа пришлось закрыть аэропорт Аликанте, в результате чего были отменены и перенесены порядка 200 авиарейсов.
В Валенсии и на каталонских Пиренеях из-за осадков пришлось закрыть несколько автомобильных дорог, передает сайт телеканала «Звезда».
Кроме того, метеорологи предупредили о порывах ветра со скоростью до 13 километров в час семиметровых волнах в прибрежных городах Валенсия и Аликанте, а также на Ибице и Форментере. Жителям Барселоны метеорологи рекомендовали держаться подальше от пляжей, чтобы не быть унесенным в открытое море.
Шторм принес метели и в северные районы страны. Так, в провинции Астурия мужчина погиб под колесами на заснеженной дороге, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU