В Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:10:59+03:00

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Кремль позитивно оценивает итоги берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", - сказал он, общаясь с журналистами.

Напомним, что саммит состоялся в минувшее воскресенье, 19 января. По его итогам политики согласовали документ, который разделяет процесс урегулирования ситуации в Ливии на шесть этапов.

Сайт kp.ru писал, что непосредственные представители сторон конфликта - командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаейз Саррадж - на конференции тоже присутствовали, но друг с другом не пересекались. Участники мероприятия общались с ними по отдельности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755624" frameborder="0"></iframe> Кадры двусторонних встреч Владимира Путина на конференции по Ливии.Президент России Владимир Путин провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях международной мирной конференции по Ливии в Берлине в воскресенье

ИСТОЧНИК KP.RU