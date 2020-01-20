В Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии
Кремль позитивно оценивает итоги берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", - сказал он, общаясь с журналистами.
Напомним, что саммит состоялся в минувшее воскресенье, 19 января. По его итогам политики согласовали документ, который разделяет процесс урегулирования ситуации в Ливии на шесть этапов.
Сайт kp.ru писал, что непосредственные представители сторон конфликта - командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаейз Саррадж - на конференции тоже присутствовали, но друг с другом не пересекались. Участники мероприятия общались с ними по отдельности.
Кадры двусторонних встреч Владимира Путина на конференции по Ливии.Президент России Владимир Путин провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях международной мирной конференции по Ливии в Берлине в воскресенье
ИСТОЧНИК KP.RU