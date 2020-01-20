Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Михаил Игнатьев заявил, что его фразу "передернули"
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Сайт kp.ru писал, что фраза была произнесена на торжественном вечере в честь Дня печати. Позже в пресс-службе губернатора пояснили, что он имел ввиду публичное порицание представителей СМИ, которые распространяют заведомо ложную негативную информацию о регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU