2020-01-20T16:03:16+03:00
Политика

Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Михаил Игнатьев заявил, что его фразу "передернули"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.

Сайт kp.ru писал, что фраза была произнесена на торжественном вечере в честь Дня печати. Позже в пресс-службе губернатора пояснили, что он имел ввиду публичное порицание представителей СМИ, которые распространяют заведомо ложную негативную информацию о регионе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24