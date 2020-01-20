2020-01-20T16:49:08+03:00
В мире

Китай готовит полный запрет одноразового пластика

Сначала из страны пропадут неразлагаемые трубочки для напитков, потом пакеты и другая подобная продукция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай является одним из крупнейших потребителей одноразового пластикаКитай является одним из крупнейших потребителей одноразового пластикаФото: REUTERS
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Власти Китая подготовили масштабный план по сокращению использования одноразового пластика и постепенного отказа от него.

К концу 2020 года из заведений общественного питания пропадут привычные всем трубочки для коктейлей, а в крупных городах будут запрещены неразлагаемые пакеты. К 2022 году меру распространят на все оставшиеся населенные пункты. В 2025-м магазины не смогут использовать такую упаковку даже для хранения свежих продуктов.

Под запретом окажется производство пакетов толщиной менее 0,025 мм. Также владельцев кафе и ресторанов обязуют на 30% сократить использование одноразовых пластиковых предметов.

Телеканал BBC напоминает, что на данный момент Китай является крупнейшим в мире потребителем пластика. На территории страны скопились тонны неразлагаемых отходов, которые некуда девать. И это при том, что население республики продолжает увеличиваться. Сайт kp.ru писал, что к концу 2019 года оно превысило 1,4 млрд человек. Для сравнения, в России проживают лишь 146,7 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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