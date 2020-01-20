В аэропортах Египта готовы к проверке российских инспекторов

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:54:44+03:00

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В Египте готовы к восстановлению авиасообщения с Россией, для этого уже сейчас могут принять российских инспекторов в аэропортах курорта. Напомним, самолеты на родину пирамид не летают из России с ноября 2015 года. Полеты запретили по решению Российских властей после теракта, жертвами которого стали больше 200 человек. На борту самолета, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург произошел взрыв, все пассажиры и экипаж погибли.

После почти пятилетнего перерыва появился шанс на восстановление авиасообщения. Эту тему обсудили президенты России и Египта.

- Египетские аэропорты готовы к российской инспекции в любое время, соблюдаются все нормы международных авиационных организаций по обеспечению безопасности в аэропортах,- сообщили в министерстве гражданской авиации Египта изданию akhbaralyawm.

В аэропортах Египта изменили подход к вопросу безопасности, заменили устаревшее оборудование на новое, аэропорт Шарм-эш-Шейха стал самым быстроразвивающимся в Африке в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU