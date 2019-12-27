2019-12-27T17:26:40+03:00
Общество

Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения между странами

Российские власти запретили полеты в арабскую страну с 31 октября 2015 года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президенты обсудили вопрос восстановления авиасообщенияПрезиденты обсудили вопрос восстановления авиасообщенияФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Президент России обсудил с египетским лидером вопрос полного восстановления авиасообщения. Напомним, с октября 2015 года российские туристы не могут летать в Египет, полеты запретили решением властей РФ после теракта на борту самолета «Когалымавиа». На борту самолета, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, было 224 человека. Все они погибли. После четырехлетнего перерыва в авиасообщении, есть шанс, что самолеты вновь запустят в этом направлении. Этот вопрос обсудил Владимир Путин с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси.

- Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» – и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, - сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный звонок состоялся по инициативе президента Египта. Президенты поздравили друг друга с наступающим новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кандидату в президенты США посоветовали почитать Библию после того, как она написал, что Иисус был беженцем
Россия и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
В бундестаге обвинили Трампа в желании экономически подчинить Европу
ВКС России получат 12 дивизионов ракетных комплексов C-350
Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения между странами
В Шереметьево откроют новый международный пассажирский терминал 17 января
Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства РФС
В Москве проверяют 26 объектов после сообщений о минировании
Мадонна вновь отменяет концерты в США "из-за сильной боли"
Восемь пассажиров рухнувшего в Казахстане самолета находятся в крайне тяжелом состоянии
В Госдуме согласились, что США пытается «подчинить» Европу санкциями против «Северного потока -2»
Появилась расшифровка переговоров экипажа рухнувшего самолета в Казахстане с диспетчером
Прошел регистрацию и «отключился»: Пассажир разбившегося в Казахстане самолета проспал свой рейс и спасся
Ученые вычислили, сколько нужно заниматься спортом для профилактики рака
На Гавайях пропал вертолет с семью туристами на борту: среди пассажиров двое детей
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для служащих ВС России
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле
МВД вынесло на обсуждение закон о запрете пропаганды наркотиков в Сети
В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить детей иностранными именами
Bek Air вернет деньги за билеты на все рейсы до Нового года после крушения самолета
Сюткин посвятил клип знаменитостям, которых мы потеряли в 2019 году
Шойгу доложил Путину о постановке комплекса "Авангард" на боевое дежурство