Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения между странами

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-27T17:26:40+03:00

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Президент России обсудил с египетским лидером вопрос полного восстановления авиасообщения. Напомним, с октября 2015 года российские туристы не могут летать в Египет, полеты запретили решением властей РФ после теракта на борту самолета «Когалымавиа». На борту самолета, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, было 224 человека. Все они погибли. После четырехлетнего перерыва в авиасообщении, есть шанс, что самолеты вновь запустят в этом направлении. Этот вопрос обсудил Владимир Путин с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси.

- Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» – и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, - сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный звонок состоялся по инициативе президента Египта. Президенты поздравили друг друга с наступающим новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU