2020-01-20T20:19:53+03:00
В мире

Активы «Газпрома» разморозили по заявке «Нафтогаза»

Накануне подписания очередного контракта компании отказались от взаимных претензий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Соглашение по газу подписали 30 декабряСоглашение по газу подписали 30 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С активов "Газпрома", заблокированных ранее по просьбе "Нафтогаза", сняли арест. Напомним, ранее компании имели друг к другу финансовые претензии. В украинской компании заявляли о намерении получить порядка 22 миллиардов долларов разного рода компенсаций от российской газовой компании, это помимо тех денег, что присудил выплатить "Нафтогазу" Стокгольмский арбитражный суд.

В конце 2019 года, когда истекал контракт на поставку и транзит российского газа в Украину, представители компаний провели серию переговоров. Им удалось достичь соглашения и подписать новое соглашение сроком на пять лет. В числе из условий, которые стороны обязались выполнить, отказ от дальнейших финансовых претензий, а также снятие ареста с активов.

Как сообщает РИА Новости, снят арест с активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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