20 Янв. 2020 2020-01-20T23:48:58+03:00

Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737 Фото: REUTERS

Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран готов к конструктивному взаимодействию с Киевом [видео]

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко провел встречу со специальным посланником президента Ирана по вопросам, связанным с катастрофой украинского Boeing 737-800, Мохаммад Эслами. Стороны обсудили трагедию, которая унесла жизни 176 человек. Самолет 8 января вылетел из Тегерана в Киев.

- Мохаммад Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события, - сообщила в пресс-службе МИД Украины.

Глава ведомства подчеркнул, что вопросы прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы, а также справедливое наказания всех виновных в авиакатастрофе находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества и мировой общественности.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что 8 января украинский лайнер был по ошибки сбит иранским ПВО. Правительство Исламской республики взяло на себя ответственность за катастрофу и пообещало выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU