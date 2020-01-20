2020-01-20T23:48:58+03:00
В мире

Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737

Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран готов к конструктивному взаимодействию с Киевом [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737Фото: REUTERS
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко провел встречу со специальным посланником президента Ирана по вопросам, связанным с катастрофой украинского Boeing 737-800, Мохаммад Эслами. Стороны обсудили трагедию, которая унесла жизни 176 человек. Самолет 8 января вылетел из Тегерана в Киев.

- Мохаммад Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события, - сообщила в пресс-службе МИД Украины.

Глава ведомства подчеркнул, что вопросы прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы, а также справедливое наказания всех виновных в авиакатастрофе находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества и мировой общественности.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что 8 января украинский лайнер был по ошибки сбит иранским ПВО. Правительство Исламской республики взяло на себя ответственность за катастрофу и пообещало выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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