Зеленский рассказал, чего ждет Украина после признания Ираном вины в крушении Boeing 737 в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чего ожидает незалежная от Ирана после признания Исламской Республикой своей вины в авиакатастрофе пассажирского Boeing 737. Он отметил, что утро не было хорошим, но оно принесло правду.
По его словам, страна должна принести официальные извинения, а также выплатить компенсации. Помимо этого, Иран должен наказать виновных в случившемся и официально признать свою вину в полном объеме.
Глава государства также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.
В "Международных авиалиниях Украины" тоже высказались после появления информации о признании Ираном своей вины. Президент компании подчеркнул, что у них не было сомнений, экипаж и самолет не могли стать причиной авиакатастрофы.
Как писал ранее сайт kp.ru глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена". Президент Исламской республики заявил, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет продолжено, а виновного накажут.
Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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