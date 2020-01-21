2020-01-21T12:05:14+03:00
Общество

Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования осужденной за контрабанду Иссахар

Ранее Нетаньяху сообщил, что намерен поднять эту тему на предстоящих переговорах с Путиным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования осужденную за контрабанду ИссахарРоссия и Израиль согласовали основные моменты помилования осужденную за контрабанду ИссахарФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования 25-летней израильтянке Нааму Иссахар, задержанную в аэропорту «Шереметьево» и приговоренную к 7,5 годам заключения за контрабанду наркотиков, сообщает The Times of Israel.

В понедельник, 20 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с матерью девушки Яффой Иссахар и сообщил ей, что намерен обсудить тему помилования ее дочери в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые запланированы на 23 января.

Напомним, Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту «Шереметьево» 9 апреля прошлого года. При досмотре в ее сумке обнаружили пакетик с девятью граммами наркотика. В октябре уд приговорил израильтянку к 7,5 годам заключения за контрабанду. В том же месяце Нетаньяху по поручению президента Израиля Реувена Ривлина обратился к российскому лидеру с просьбой о помиловании девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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