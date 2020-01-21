Главы стран ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:42:31+03:00

Все лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества подтвердили своё участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Все лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества подтвердили своё участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Москве.

- Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная, - рассказал спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Напомним, что в 2001 году главы России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основали Шанхайскую организацию сотрудничества, а в 2017 году в ШОС были приняты Индия и Пакистан.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне 2019 года президент России Владимир Путин считает, что ШОС стала достаточно серьёзной и многоплановой региональной организацией. Также президент заявлял, что приоритетом ШОС является борьба с терроризмом, и отметил важность наращивания взаимодействия в рамках региональной антитеррористической структуры международного объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU