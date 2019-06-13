2019-06-13T08:49:29+03:00
Политика

Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией

Президент России напомнил, с чего началась работа объединения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Владимирович ПутинВладимир Владимирович ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин напомнил о том, что Шанхайская организация сотрудничества была создана в середине 90-х годом с целью урегулирования пограничных вопросов между Россией, Китаем и рядом республик бывшего Советского Союза.

Потом объединение начало заниматься развитием отношений государств по разным направлениям и видам деятельности.

"Уже в ходе её работы выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, вопросы, которые она решает, являются привлекательными и для других стран региона, поэтому очень многие государства в различном качестве – это уже 18 стран, по-моему – и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к её работе", - сказал Путин в интервью "Миру", которое было опубликовано на сайте Кремля.

По мнению президента, к настоящему моменту ШОС стала достаточно серьёзной и многоплановой региональной организацией.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году в международном объединении председательствует Киргизия. Главное мероприятие в рамках организации состоится в июне - речь идет о Совете глав государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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