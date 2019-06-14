Путин: главный приоритет ШОС – борьба с терроризмом

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-14T12:23:45+03:00

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Одним из приоритетов Шанхайской организации сотрудничеств является борьба с терроризмом, поэтому важно наращивать взаимодействие в рамках региональной антитеррористической структуры международного объединения. Ответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, на заседании совета глав государств-членов ШОС, которое проходит в Бишкеке.

«Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС», - сказал российский лидер, отметив, что необходимо «блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения».

Напомним, Путин прибыл в Бишкек 13 июня для участия в Совет глав государств-членов ШОС. В аэропорту российский президент встретился со своим коллегой из Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.

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Наглядный ответ — зачем нужны такие объединения как ШОС, дала сама жизнь. Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Оманском заливе произошел инцидент с танкерами, способный привести к серьезным осложнениям в мире. США обвинили в атаке на нефтевозы Иран, пригрозили нешуточными мерами вплоть до военных, и неизвестно, чем бы закончилась эта история для всей планеты, если бы не тихое утро в резиденции президента Киргизии «Ала-Арча».

ИСТОЧНИК KP.RU