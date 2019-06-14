2019-06-14T12:23:45+03:00
Политика

Путин: главный приоритет ШОС – борьба с терроризмом

Российский лидер призвал блокировать финансовую подпитку эстремизма за счет доходов от наркотрафика
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Одним из приоритетов Шанхайской организации сотрудничеств является борьба с терроризмом, поэтому важно наращивать взаимодействие в рамках региональной антитеррористической структуры международного объединения. Ответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, на заседании совета глав государств-членов ШОС, которое проходит в Бишкеке.

«Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС», - сказал российский лидер, отметив, что необходимо «блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения».

Напомним, Путин прибыл в Бишкек 13 июня для участия в Совет глав государств-членов ШОС. В аэропорту российский президент встретился со своим коллегой из Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наглядный ответ — зачем нужны такие объединения как ШОС, дала сама жизнь. Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Оманском заливе произошел инцидент с танкерами, способный привести к серьезным осложнениям в мире. США обвинили в атаке на нефтевозы Иран, пригрозили нешуточными мерами вплоть до военных, и неизвестно, чем бы закончилась эта история для всей планеты, если бы не тихое утро в резиденции президента Киргизии «Ала-Арча».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Курс евро снизился до 72,69 рубля
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе
Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время
Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»
В Варшаве оценили расходы на размещение еще тысячи американских военных
Эксперт прокомментировал «доказательства» США в причастности Ирана к инциденту с танкерами
В Совфеде предположили, что США пытается спровоцировать Иран на агрессию
Володин поддержал инициативу изымать незадекларированные доходы у чиновников
ФИФА повысила рейтинг сборной России по футболу
В Москве ограничили в родительских правах мать «девочки-маугли»
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
Президент Ирана назвал США угрозой ближневосточного региона и всего мира
Москалькова: тенденция снижения реальных доходов россиян сохраняется
В Госдуме поддержали идею увеличить скоростной лимит до 130 км/ч
Совет Евросоюза не будет обсуждать санкции против России за выдачу паспортов жителям Донбасса
Помощник Малышевой объяснил шумиху вокруг «детей-кретинов»
Турция пообещала ответить США в случае введения санкций из-за С-400
Мост с машинами рухнул в Китае
Саакашвили сравнил Украину с Нигерией
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
За Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами», вступились психиатры
В Совфеде прокомментировали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций против России