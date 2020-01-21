Верховный суд и Совфед должны до 22 января прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:14:08+03:00

Верховный суд и Совфед должны прислать отзывы к проекту поправок в Конституцию Фото: Александра ЕГОРОВА

Проект закона об изменении в Основной закон также будет направлен в рассылку в высшие органы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ

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Совет Федерации, Верховный суд, и регионы должны до среды, 22 января, предоставить отзывы к президентскому проекту поправок в Конституции России. Такое решение вынес Совет Госдумы.

- Направить проект закона о поправке... президенту Российской Федерации, в Счетную палату, Общественную палату, высшие органы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, - говорится в документе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 21 января, в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству состоится первое обсуждение изменений в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Совету Федерации.

В числе предложенных правок закреплена роль Госсовета как совещательного органа при президенте, а также новая функция Госдумы, которая сможет согласовывать кандидатов на должность председателя правительства, вице-премьеров и министров. Глава государства будет обязан их утвердить. Также предлагается закрепить приоритет Основного закона страны над всеми международными договорами.

ИСТОЧНИК KP.RU