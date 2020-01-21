Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми ресторанами

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:37:37+03:00

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Росстат посчитал сколько денег в среднем оставляют жители российских регионов в ресторанах. Оказалось, меньше всего за обед, состоящих из первого и второго блюда, напитка и двух ломтиков хлеба платят те, кто зашел в заведение в Тульской области. А вот дороже всего обходится пообедать в Чечне.

Самые низкие цены за обед:

Тульская область - 315 рублей с человека,

Забайкальский край - 347 руб.,

Амурская область – 358 руб.,

Еврейская АО – 363 руб.,

Рязанская область – 364 руб.

Самые высокие цены за обед:

Чечня - 1334 рубля на одного человека,

Ярославская область – 1330 руб.,

Московская область – 1242 руб.,

Новгородская область -1201 руб.,

Ставропольский край – 1163 руб.,

Цены за ужин серьезно колеблются в зависимости от регионов страны. В расчет принимают два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба.

Средние цены за ужин:

Ингушетия - 1434 рубля на человека,

Курская область – 1552 руб.,

Рязанская область – 1598 руб.,

Санкт-Петербурге -2422 руб.,

Магаданская область - 3814 руб.,

Москва – 3692 руб.,

Новосибирской область – 3102 руб.,

Исходя из указанных цифр получилось, что средняя цена обеда в ресторане в России составляет 862 рубля, а ужина — 2807 рублей.

Услышав цифры, многие эксперты усомнились, что статистика корректно отражает положение дел.

Опрошенные NEWS.ru специалисты усомнились в том, что статистика корректно отражает реальное положение дел. Многие сходятся во мнении, что в зависимости от удаленности от Москвы цены падают. В существующем рейтинге Москва оказалась на десятом месте. К тому же, в каждом регионе существуют как дорогие, так и дешевые заведения общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU