Количество заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 291 человека

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:20:53+03:00

В Китае от нового вируса умерли несколько человек Фото: REUTERS

Еще несколько единичных случаев заражения выявлено в других странах

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Количество людей, зараженных короновирусом нового типа в Китае, вновь увеличилось. Согласно последним данным, число заболевших уже достигло 291 человека.

Больше всего людей пострадали в провинции Хубэй, число зараженных там составило 270 человек. Однако заболевшие есть и в других частях страны. Так, пять случаев заболевания зафиксированы в Пекине, да в Шанхае и еще четырнадцать - в провинции Гуандун.

Кроме того в 14 китайских провинциях местные власти отправили на карантин более 50 человек с симптомами, похожими на пневмонию нового типа, передает телеканал «360».

Добавим, что в других странах также начали фиксировать единичные случаи заражения новым короновирусом. В Японии и Южной Корее по одному зарегистрированному случаю заражения, в Таиланде — два.

Известно, что заболевание передается от человека к человеку, и в Китае уже 14 врачей заразились от своих пациентов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU